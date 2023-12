Eurodiputats visitaran Catalunya la setmana vinent per analitzar el model d'immersió lingüística

Es reuniran amb peticionaris i aniran a dos centres educatius



BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de 12 eurodiputats de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu farà una visita d'informació a Catalunya del dilluns 18 de desembre al dimecres 20 per analitzar el model d'immersió lingüística.

Durant la visita, es reuniran amb peticionaris, representants de famílies i professors, associacions, societat civil, membres de la judicatura i autoritats, i també visitaran dos centres educatius de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

Aquesta visita d'informació s'organitza per donar seguiment a les diferents peticions rebudes i debatudes per la comissió parlamentària sobre la immersió lingüística a Catalunya, com la petició 0858/2017 d'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) sobre l'impacte de la immersió en català a l'escola per a les famílies nouvingudes a Catalunya.

També hi ha dues peticions particulars, la 0650/2022 sobre les mesures cautelars judicials relatives a l'educació en castellà a Catalunya, i la 0826/2022 sobre el "suposat incompliment de l'administració catalana de permetre l'educació en castellà a les escoles".

Els membres oficials de la delegació són Yana Toom (Renew Europe, Estònia) que és la presidenta de la delegació; Peter Jahr (PPE, Alemanya); Jaroslaw Duda (PPE, Polònia); Kosma Zlotowski (ECR, Polònia); Virginie Joron (ANEU, França) i Maria Angela Danzi (NI, Itàlia).

A més, la presidenta de la comissió de Peticions i europarlamentària del PP, Dolors Montserrat, acompanyarà la delegació, juntament amb altres europarlamentaris espanyols com Rosa Estaràs (PP), Maite Pagazaurtundúa (Renew Europe), Diana Riba (Verds/ALE) i Jorge Buxadé (ECR).

VISITA

La visita d'informació començarà dilluns a les 16 hores amb reunions amb els tres peticionaris, representants de famílies i professors en l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.

Dimarts al matí la delegació es reunirà amb els membres de la judicatura i visitarà dos centres educatius: un amb "plena immersió lingüística" i un altre en el qual s'aplica el 25% de classes en castellà a un dels grups de l'escola.

A la tarda, els eurodiputats es reuniran amb associacions, societat civil i amb representants de les autoritats catalanes.

SIMÓ

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, va qualificar aquest dimecres al Parlament de "demencial" la missió d'europarlamentaris, tot i que ha assegurat que es reunirà amb ells.

Simó va criticar que es parli de la missió com si "anés a fer les Amèricas per veure la maleïda immersió" i va assegurar que els van intentar traslladar una llista d'escoles on s'aplica la immersió.

A més, va lamentar que els eurodiputats visitaran un centre d'educació especial i un institut: "Jo no sé quina immersió lingüística volen veure en un centre d'educació especial i en un institut de secundària".