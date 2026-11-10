Eumo Editorial s'incorpora al projecte d'Abacus Futur

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Eumo Editorial i Abacus Futur han formalitzat un acord pel qual el segell s'incorpora al projecte d'Abacus, "garanteix la continuïtat i el llegat" de l'editorial i reforça el vessant editorial del projecte, han informat aquest dimarts en un comunicat.
En virtut d'aquest acord, Abacus Futur assumirà durant els pròxims 10 anys la gestió editorial i comercial del segell, que inclou l'edició, la publicació, la distribució i la comercialització de noves obres, com també la gestió del catàleg i la continuïtat de les relacions contractuals amb els autors vinculats al projecte editorial.
Eumo Editorial continuarà sent propietat de la Fundació Universitària Balmes, institució titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
El director editorial d'Abacus Futur, Ernest Folch, ha assegurat que aquesta nova etapa parteix de la voluntat de "preservar i reforçar els valors que han fet d'Eumo una editorial de referència en la no-ficció en català" i donar continuïtat al seu llegat.
El director general de la Fundació Universitària Balmes, Jordi Baiget, ha explicat que amb l'acord la fundació reforça el seu "compromís" amb la continuïtat i la projecció del projecte editorial.
L'editora Montse Ayats, que continuarà liderant el projecte, centrarà la línia editorial en l'educació, amb l'objectiu d'acompanyar l'escola, els docents, les famílies i els alumnes en els nous reptes socials.
Abacus Futur ha anat incorporant aquests anys segells com Bernat Metge, Navona, Arcàdia, els segells editorials d'Enciclopèdia Catalana, La Galera, Univers, Viena i ara Eumo Editorial.