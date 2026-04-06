La tripulació d'Artemis II, llesta per sobrevolar la lluna aquest dilluns

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La tripulació d'Artemis II --els astronautes estatunidencs Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch i el canadenc Jeremy Hansen-- ha començat els preparatius per sobrevolar la lluna aquesta matinada, informa la NASA aquest dilluns. Serà el primer d'humans des de l'Apol·lo 17, el 1972.
La nau espacal batrà el rècord de distància recorreguda des de la Terra per una persona cap a les 13.56 hora de l'est d'Estats Units (19.56 hora catalana), superant la marca establerta per l'Apol·lo 13 l'abril de 1970 durant el seu retorn d'emergència a la Terra.
Sis hores després, a les 19.07 de l'est d'EUA (1.07 hora catalana), la nau assolirà la seva distància màxima, un total de 252.760 milles des de la Terra (406.777,9 quilòmetres). En comparació, l'Apol·lo 13 va arribar a les 248.655 milles (400.171,5 km) des de la Terra.
La NASA ha dit que l'observació lunar està programada per començar sobre les 14.45 hora de l'est d'EUA (21.45 hora catalana).
El sobrevol, d'aproximadament set hores, abasta el període en què la nau espacial Orion estarà prou prop de la Lluna com perquè la tripulació pugui fer observacions detallades de les característiques geològiques de la superfície lunar.
Quan Orion passi per darrere de la Lluna, la missió entrarà en un període d'interrupció de comunicacions programat que durarà uns 40 minuts. Durant aquest temps, la Lluna bloqueja els senyals de ràdio necessàries per mantenir contacte amb la nau. Poc després de la pèrdua de senyal, s'espera que Orion arribi al seu punt més proper a la Lluna, quan estarà a 6.530 quilòmetres de la superfície.
Cap al final de la seva observació, a partir de les 20.35, la tripulació presenciarà un eclipsi solar des de l'espai, quan Orion, la Lluna i el Sol s'alineïn: els astronautes veuran com el Sol desapareix rera la Lluna gairebé una hora. Aleshores veuran una Lluna gairebé enfosquida i aprofitaran per analitzar la corona solar --l'atmosfera més externa del Sol-- tal com apareix en la vora de la Lluna. A les 21.20 acabaran les observacions lunars.
"ÉS UN DIA HISTÒRIC"
L'agència espacial nord-americana ha explicat que la tripulació s'ha despertat amb la cançó 'Good Morning' de Mandisa i TobyMac i que els astronautes han rebut un missatge especial que l'astronauta de l'Apol·lo 8 i de l'Apol·lo 13, Jim Lovell, va enregistrar per a la missió abans de morir el 2025.
"Hola, Artemis II! Soc Jim Lovell, astronauta del programa Apol·lo. Benvinguts al meu antic veïnat! Quan Frank Borman, Bill Anders i jo vam orbitar la Lluna a l'Apol·lo 8, la Humanitat va tenir la primera visió propera de la Lluna i una perspectiva del nostre planeta que va inspirar i va unir persones de tot el món. M'enorgulleix passar-los el testimoni, mentre orbiten la Lluna i senten les bases per a les missions a Mart per al benefici de tots. És un dia històric i sé l'ocupats que estaran. Però no oblidin gaudir de la vista. Així que Reid, Victor, Christina i Jeremy i tots els grans equips que els recolzen, molta sort i que Déu els acompanyi! De part de tots nosaltres aquí a la Terra", diu el missatge.