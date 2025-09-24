EUA.- Un tiroteig a Dallas deixa "múltiples" víctimes en un centre de migrants

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
Un tiroteig ha deixat "múltiples ferits i morts" en un centre de detenció del Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE) a Dallas, segons la secretària de Seguretat Interior d'Estats Units, Kristi Noem, que ha dit que el presumpte autor s'ha suïcidat d'un tret.
"Encara s'estan recaptant detalls" i "no se sap el motiu de l'atac", però Noem ha vinculat aquest incident amb una onada de "violència sense precedents" contra el personal de l'ICE. "Això ha de parar", ha dit en un missatge difós en xarxes socials.
El director en funcions de l'ICE, Todd Lyons, ha declarat a la CNN que almenys tres persones han estat evacuades a un hospital amb ferides de bala. Fuentes de seguretat consultades per aquesta mateixa cadena diuen que almenys dues d'aquestes són migrants.