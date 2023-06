EUA.- OceanGate dóna per morts als cinc passatgers a bord del Titan desapareguts a l'Atlàntic

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -

OceanGate, el fabricant del submarí Titan que va desaparèixer el diumenge durant una immersió per visitar les restes del 'Titanic' ha donat per morts als cinc homes a bord del submergible que es van perdre en aigües de l'Atlàntic després que s'hagi esgotat l'oxigen a bord.

"Els nostres cors estan amb les seves cinc ànimes i cada membre de les seves famílies durant aquest moment tràgic", ha indicat en un comunicat la companyia, agregant que els cinc passatgers del Titan compartien "una passió gran per l'exploració i la protecció dels oceans de tot el món".

A bord del submergible viatjaven el fundador de la companyia que organitzava expedicions, Stockton Rush, l'empresari i aventurer britànic Hamish Harding, l'explorador francès Paul Henry Nargeolet, l'empresari pakistanès Shahzada Dawood i el seu fill Suleman.

Els experts estimaven la possibilitat de supervivència dels cinc passatgers a bord del submarí en fins el 96 hores, si bé havien establert les 7.08 hora local (13.08 hora peninsular a Espanya) d'aquest dijous com a llindar.

La Guàrdia Costera dels Estats Units ha informat poc abans que un vehicle operat per control remot (ROV, per les seves sigles en anglès) ha localitzat enderrocs prop de l'àrea on es busca el submergible. El buc francès 'L'Atalante' i el canadenc 'Horizon Arctic' han desplegat els seus propis robots al llarg de la jornada.

El submarí va desaparèixer el diumenge a uns 700 quilòmetres de la costa de Newfoundland, sense que de moment es tinguin pistes sobre el seu parador. Va perdre el contacte amb la superfície menys de dues hores després d'iniciar la immersió.

El transatlàntic de luxe 'Titanic' es troba a uns 600 quilòmetres de la costa de Newfoundland, al Canadà, a una profunditat de 3.800 metres sota la superfície marina. El seu naufragi es va produir en 1912 i es va saldar amb més de 1.500 morts, encara que les restes del derelicte no van ser localitzats fins a 1985.