EUA.- Mor l'actriu nord-americana Diane Keaton als 79 anys

L'actriu nord-americana Diane Keaton ha mort aquest dissabte a Califòrnia, ha confirmat un membre de la família a la revista 'People' sense revelar-ne les causes i demanant privadesa.
Va néixer a Los Ángeles el 1949, i el 1970 va filmar 'Amants i altres estranys', la seva primera pel·lícula. En aquella dècada i després d'actuar en sèries de televisió, va saltar a la fama per la seva interpretació a 'El Padrí', de Francis Ford Coppola, on va assumir el rol de Kay, la dona de Michael Corleone.
El seu reconeixement també va arribar gràcies a les seves col·laboracions amb Woody Allen, amb qui va treballar en nombroses ocasions. El 1977 va guanyar l'Oscar a la Millor Actriu pel seu paper a 'Annie Hall', també dirigida per Allen.
A més de participar en clàssics com la saga dels Corleone, durant la seva extensa carrera va aparèixer en títols com 'El club de les primeres esposes', 'La noia del tambor' i 'Manhattan'.
