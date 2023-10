Mor als 54 anys l'actor Matthew Perry, Chandler a 'Friends'

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'actor nord-americà Matthew Perry, més conegut per donar vida a Chandler Bing en la sèrie de televisió 'Friends', ha estat trobat mort aquest dissabte a la seva casa de Los Angeles (Califòrnia, Estats Units), on aparentment s'ha ofegat en el jacuzzi, segons ha informat el mitjà TMZ.

Perry, de 54 anys, ha estat trobat sobre les 16.10 (hora local), segons ha avançat el mateix mitjà i ha confirmat després el Departament de policia de la ciutat, que s'encarrega de la investigació.

Segons fonts policials citades per TMZ, no s'han trobat drogues en el lloc de la mort i s'ha descartat de moment que sigui un acte criminal.

Si bé Matthew Perry s'ha fet mundialment conegut pel seu paper de Chandler Bing en la famosa comèdia dels anys 90, també ha aparegut a sèries i programes com 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' i 'The West Wing', entre d'altres.

Però Perry no només va saber conquistar la televisió, sinó que va destacar per les seves interpretacions en llargmetratges com 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' i 'Getting In'.