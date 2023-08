Elon Musk contacta amb Meloni per fixar la localització de la seva baralla amb Zuckerberg

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

El magnat Elon Musk, propietari entre altres empreses de la xarxa social X --abans coneguda com a Twitter--, ha assegurat haver mantingut contactes amb la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, per negociar una "èpica localització" per a la seva baralla amb el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

"He parlat amb la primera ministra d'Itàlia i amb el ministre de Cultura (Gennaro Sangiuliano). Han acordat una ubicació èpica", ha manifestat Musk en una publicació en la qual a més informa que la tan anunciada baralla amb Zuckerberg serà administrada per les empreses d'un i un altre magnat, no per la companyia d'arts marcials UFC.

"El directe en 'streaming' serà a aquesta plataforma i a Meta (matriu de Facebook). Tot a l'enfocament de càmera serà l'antiga Roma, així que res modern en absolut (...) Tot el que es faci rendirà respecte al passat i present d'Itàlia", ha resolt un Musk que assegura que tot el recaptat serà per a "els veterans".

Tots dos magnats es van reptar el passat mes de juny a una baralla cos a cos d'arts marcials mixtes --conegudes com MMA per les seves sigles en anglès-- i l'amo de X va arribar fins i tot a proposar llavors escenaris com Las Vegas o el propi Coliseu de Roma. Zuckerberg ha proposat que el combat tingui lloc el 26 d'agost.