-/South Korea Defense Ministry v / DPA - Arxiu
MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
Un bombarder B-52 Stratofortress s'ha estavellat aquest dilluns poc després d'enlairar-se de la Base Aèria d'Andrews, a Califòrnia, segons un comunicat militar.
"Un B-52 Stratofortress de les Forces Aèries d'Estats Units s'ha estavellat a les 11.20 hores (hora local), poc després d'enlairar-se d'Edwards", ha informat la base en xarxes socials.
De moment no ha transcendit cap detall sobre la tripulació de l'aparell ni sobre si hi ha víctimes.
Els equips d'emergència s'han mobilitzat immediatament i "l'incident continua actiu", assenyala la base. "Es donarà més informació quan estigui disponible", ha afegit.