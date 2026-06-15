Publicat 15/06/2026 22:06

Un bombarder B-52 nord-americà s'estavella a Califòrnia

Archivo - Arxivo - Un B-52H Stratofortress nord-americana a Corea del Sud (arxiu)
-/South Korea Defense Ministry v / DPA - Arxiu

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -

Un bombarder B-52 Stratofortress s'ha estavellat aquest dilluns poc després d'enlairar-se de la Base Aèria d'Andrews, a Califòrnia, segons un comunicat militar.

"Un B-52 Stratofortress de les Forces Aèries d'Estats Units s'ha estavellat a les 11.20 hores (hora local), poc després d'enlairar-se d'Edwards", ha informat la base en xarxes socials.

De moment no ha transcendit cap detall sobre la tripulació de l'aparell ni sobre si hi ha víctimes.

Els equips d'emergència s'han mobilitzat immediatament i "l'incident continua actiu", assenyala la base. "Es donarà més informació quan estigui disponible", ha afegit.

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