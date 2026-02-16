MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort, una nena petita, i quatre persones més han resultat ferides durant un tiroteig ocorregut aquest dilluns durant un partit d'hoquei a Pawtucket, a l'estat nord-americà de Rhode Island, prop de Boston.
L'Ajuntament de Pawtucket ha confirmat la mort de la nena durant un partit de la lliga de Secundària que es jugava en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisió local WJAR, filial de la CBS.
La persona responsable d'efectuar els trets està morta, segons l'Ajuntament, que assegura que la Policia no està buscant a cap sospitós més.
Fa uns dos mesos un individu va matar a tirs dues persones i va ferir a altres nou en la Universitat de Brown, situada a la veïna ciutat de Providence.