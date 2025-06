EUA.- Almenys dos morts per trets de "franctiradors" mentre sufocaven un incendi a Idaho

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys dues persones han mort i un nombre indeterminat han resultat ferides duramt les últimes hores a la localitat de Coeur d'Alene, a l'estat nord-americà d'Idaho, després de rebre trets de "franctiradors" mentre tractaven de sufocar un incendi forestal.

El xèrif del comtat de Kootenai, Robert Norris, ha confirmat la xifra de víctimes mortals en una roda de premsa en la qual ha indicat que els equips d'emergències estan "rebent foc de franctiradors activament mentre parlem".

Es tracta d'una informació "preliminar" que podria variar ja que, com ha apuntat el xèrif, "encara hi ha civils que descendeixen d'aquesta muntanya". "Podríem tenir civils atrapats o en estat de xoc en aquesta muntanya, així que aquesta és una situació molt recent", ha relatat.

Els trets han començat al voltant de les 14.00 hores (hora local, 23.00 hora peninsular espanyola), una mitja hora després que l'Oficina de Gestió d'Emergències del Comtat de Kootenai comencessin les labors per respondre a un incendi forestal Canfield Mountain, un parc situat a l'est de Coeur d'Alene.

Almenys un sospitós continua disparant contres les forces de seguretat desplegades a la zona, atès que el xèrif ha reconegut que "no sabem si hi ha un, dos, tres o quatre tiradors". "Neutralitzarem aquesta amenaça al més aviat possible", ha assegurat, mentre el foc segueix actiu, per la qual cosa ha demanat els ciutadans que evitin la zona.

Norris ha lamentat a més que "probablement sigui una operació de diversos dies", perquè el tirador o tiradors, que estan emprant "rifles esportius moderns", no semblen "voler rendir-se".

L'operatiu compta amb el "suport tàctic i operatiu" d'agents de la Policia Federal (FBI) que ja es dirigeixen a la localitat, segons ha confirmat el seu director adjunt, Dan Bongino, en el seu compte de X.

El governador d'Idaho, Brad Little, ha confirmat que "diversos bombers heroics van ser atacats avui mentre responien a un incendi en el nord d'Idaho" en un missatge en xarxes socials on ha lamentat el que ha qualificat de "atac directe i atroç".

Així, ha reconegut estar "desconsolat" i ha demanat a tots els habitants de l'estat "que resin per ells i les seves famílies".