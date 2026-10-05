Publicat 05/10/2026 12:18

Un esvoranc davant els jutjats de Granollers (Barcelona) obliga a evacuar diversos edificis

Un esvoranc al carrer Josep Umbert de Granollers
BOMBERS

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Un esvoranc al carrer Josep Umbert de Granollers (Barcelona), davant els jutjats del municipi, ha obligat a evacuar preventivament aquest dilluns uns edificis d'oficines, tot i que no consten afectacions personals, informen els Bombers de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Els Bombers han activat 3 dotacions i el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).

D'altra banda, els tècnics municipals de l'Ajuntament de Granollers també treballen al lloc dels fets.

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