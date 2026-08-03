Un estudi vincula un bacteri amb un càncer colorrectal més agressiu i amb més risc de recaiguda

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudi liderat pel Grup d'Oncologia Molecular del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio) ha relacionat la presència del bacteri Fusobacterium amb un subtipus de càncer colorrectal més agressiu i amb més risc de recaiguda, segons els resultats publicats aquest dilluns a la revista 'ESMO Open'.
Segons ha informat el Vhio aquest dilluns en un comunicat, l'estudi ha analitzat 740 pacients amb càncer colorrectal resecable i ha detectat que el 21% presentava tumors positius amb Fusobacterium, una característica associada amb una menor supervivència lliure de malaltia i de recurrència.
Els investigadors recorden que més del 30% dels pacients amb càncer colorrectal en estadis II i III recauen malgrat la cirurgia i la quimioteràpia, per la qual cosa consideren necessari incorporar nous biomarcadors que ajudin a identificar quins pacients tenen pitjor pronòstic i respondran millor als tractaments.
El cap del Grup d'Oncologia Molecular del Vhio i investigador principal d'aquest estudi, Paolo Nuciforo, ha assegurat que els mètodes actuals "tenen una capacitat limitada per predir què pacients es beneficiaran de la quimioteràpia".
Segons el comunicat, també van comprovar que la quimioteràpia després de la cirurgia només ha millorat els resultats en els pacients que no presentaven el bacteri.
RISC DE RECAIGUDA
L'equip també ha observat que la persistència de Fusobacterium en les mostres de femta després de la cirurgia es relaciona amb un major risc de recaiguda i que el bacteri pot detectar-se fins a tres anys abans que aquesta es produeixi.
La investigació forma part del projecte multicèntric FUSOMAP, desenvolupat durant tres anys amb la participació de nou hospitals de set comunitats autònomes i finançat per la Fundació Mútua Madrilenya, l'Instituto de Salud Carlos III i Cancer Research UK.