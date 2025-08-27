Un estudi de la URV sintetitza microcàpsules amb plàstics d'origen natural

Combina alginat i Pegda, substàncies biodegradables i resistents
TARRAGONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha aconseguit sintetitzar microcàpsules amb plàstics d'origen natural, elaborades amb alginat i Pegda, dues substàncies que combinen biodegradabilitat amb resistència.
La microencapsulació consisteix a retenir un principi actiu en un recipient diminut, encapsulant-lo durant un temps determinat fins que és alliberat, i s'utilitza en cosmètica, alimentació i especialment en la indústria dels detergents, informa la URV en un comunicat d'aquest dimecres.
Tradicionalment se sintentitzen amb polímers derivats del formaldehid, una substància química amb efectes nocius sobre l'organisme: si es queda a la roba, entra en contacte amb la pell humana, i si se les porta l'aigua de la rentadora van a parar a les depuradores, que són incapaces de filtrar-les.
D'aquí les tornen a alliberar riu avall i arriben al mar on entren en la cadena tròfica, de la qual l'ésser humà és l'última baula.
L'ALTERNATIVA DE LA URV
Els investigadors proposen usar càpsules de doble capa, elaborades, d'una banda, amb alginat, un polímer natural extret de les algues marrons del Mediterrani, renovable, abundant i que destaca per la seva capacitat de gelificar.
D'altra banda, per millorar la seva robustesa i resistència, es forma una xarxa afegint Pegda, un polímer sintètic però biocompatible que li aporta estabilitat tèrmica i mecànica.
L'equip assegura que el procés de fabricació de les càpsules és "més senzill i estètic del que es podria esperar", amb unes càpsules obtingudes d'un diàmetro de poco més de mig mil·límetre.
CONTROL DE QUALITAT
Amb la finalitat de conèixer les seves propietats, l'equip va sotmetre les càpsules a una bateria de proves que ha revelat resultats "encoratjadors".
Una de les coses a les quals es presta més atenció és a l'estabilitat química de les càpsules: en aquest sentit, una de les principals millores de l'estudi radica en l'ús de Pegda en lloc de Pegdma --similar però menys reactiu--, la qual cosa ha permès sintetitzar càpsules "més estables químicament" i minimitzar la presència de compostos residuals.
A més, malgrat ser deformables, la seva elasticitat impedeix que es fracturin i alliberin el contingut abans d'hora.
FÀCILMENT ESCALABLE
Més enllà de les propietats de les càpsules, l'equip investigador posa en valor que gràcies a la seva "relativa simplicitat" és fàcilment escalable a entorns industrials i permet la producció contínua de càpsules, en una mena de cadena industrial.
Una de les prioritats "immediates" és dur a terme estudis exhaustius sobre la biodegradabilitat d'aquests compostos, és a dir, determinar amb certesa fins a quin punt es descomponen i sota quines condicions, per aconseguir les certificacions necessàries per entrar al mercat.
Entre altres opcions, també consideraran combinar l'alginat amb altres polímers d'origen natural que permetin garantir una biodegradabilitat total de les càpsules, mantenint les seves propietats fisicoquímiques.