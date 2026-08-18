Un estudi de la UOC i la UAB descarta que l'últim brot de pesta d'Europa fos bubónica

Tomàs Moyà - Europa Press
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
L'estudi 'The 1820 Mallorca Plague Was Not a Classic Bubonic Outbreak', publicat en la revista científica PNAS i realitzat pels professors Joana Pujadas-Mora, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i Pere Puig, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha descartat que el brot de pesta que va iniciar al maig de 1820 en l'est de Mallorca, l'últim a Europa, fora bubónica.
La investigació recull que la mortalitat va arribar al 78% i els malalts empitjoraven ràpidament, la qual cosa ha deixat entreveure que probablement no es tractava d'un brot de pesta bubónica, sinó que la importància va recaure en les formes neumónica i septicémica de la pesta, segons ha informat la UOC en un comunicat aquest dimarts.
L'estudi ha revelat que els contagis no provenien de rosegadors; puces o polls; sinó que aquests van actuar com a transmissors de la malaltia després de l'arribada a Son Cervera (Mallorca) d'un vaixell procedent de Tànger, en el qual els passatgers a bord ja estaven infectats.
Les autoritats del moment van ser conscients de les altes possibilitats de contagi, per la qual cosa ràpidament es van confinar les poblacions d'Artá, Son Cervera, Capdepera i Manacor, provocant així una disminució del comerç i el moviment entre pobles, però sense evitar que morissin 2.400 dels 7.500 habitants d'aquesta zona.
L'estudi ha combinat les evidències històriques amb els coneixements actuals de transmissió de malalties, doncs el context del brot és anterior al desenvolupament de la bacteriologia.