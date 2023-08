Un estudi revela que una reducció ràpida de glucèmia no empitjora la retinopatia en diabètics

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Una reducció ràpida d'HbA1c (mesura clau en el control glucèmic de la diabetis) no empitjora la retinopatia lleu o moderada en les persones amb diabetis tipus 2, segons un estudi liderat per científics de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Institut de Recerca Vall d'Hebron i Institut de Recerca de l'Hospital Sant Pau.

Aquesta troballa ha contribuït al control de la diabetis i les seves complicacions, i implica que la millora del control de la glucosa en sang "no necessita ser retardada per por de l'empitjorament de la retinopatia diabètica" lleu o moderada, informen els tres instituts aquest dijous en un comunicat.

La retinopatia diabètica és una de les complicacions més

comunes de la diabetis i la primera causa de ceguesa evitable en la població adulta que afecta 2 de cada 10 diabètics.

El coordinador del Grup de Diabetis d'Atenció Primària de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Josep Franch, ha explicat que molts pacients tenien "por de ser agressius a l'hora de reduir el sucre" i podien pensar que era millor fer-ho a poc a poc, però aquest estudi comprova que no hi ha causes per retardar aquest control de manera ràpida.

L'estudi s'ha publicat a la revista 'Diabetes Care' i ha analitzat les dades de més de 1.000 persones amb diabetis tipus 2 i retinopatia diabètica lleu o moderada.