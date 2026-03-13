Un estudi revela que l'escalfament de l'Atlàntic Nord va intensificar un 15% la dana de València

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -
Un estudi del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha revelat que les altes temperatures de l'Atlàntic Nord, "excepcionalment càlid" en aquelles dates, van exercir un paper clau en la intensitat de les pluges de la dana de València del 2024, i la van incrementar en un 15%.
El treball, publicat en la revista 'Weather and Climate Extremis', recull que van afavorir una disponibilitat d'humitat més elevada i unes condicions més favorables perquè l'episodi es desenvolupés amb tanta intensitat a València, informa el BSC en un comunicat d'aquest dijous.
Les altes temperatures del Mediterrani també van tenir un paper central, però és el "primer cop" que també s'avaluen les de l'Atlàntic Nord en la precipitació excepcional de la dana.
SIMULACIONS EN ALTA RESOLUCIÓ
Per analitzar com les temperatures anormalment elevades del mar van influir en la quantitat de pluja a València, l'equip del BSC ha fet servir el superordinador MareNostum 5 per generar simulacions en alta resolució de l'atmosfera, i ha comparat diferents escenaris en els quals es confrontaven les temperatures reals observades amb les habituals en aquella època de l'any.
Segons l'estudi, la precipitació del dia de l'esdeveniment hauria estat fins a un 40% menor si no s'haguessin registrat aquestes temperatures superficials al Mediterrani i a l'Atlàntic Nord; en el cas d'aquest últim, la seva contribució va elevar la intensitat en un 15%.
UN ABAST "MOLT MÉS AMPLI"
El treball reforça la idea que, tot i que els impactes del canvi climàtic es manifestin localment, els processos que els desencadenen i alimenten poden tenir un abast "molt més ampli".
Així, el que va passar a València no va dependre només de les condicions atmosfèriques locals o de l'escalfament del mar de les seves costes, sinó també d'un context oceànic "més extens", connectat a escala regional i global.
L'autor principal de l'estudi i investigador del BSC, Ramiro Saurral, ha assegurat que per entendre per què un episodi extrem arriba a ser tan devastador "no n'hi ha prou amb mirar únicament el que ocorre al territori afectat".
"L'estat de l'oceà, fins i tot a gran distància, pot marcar una diferència decisiva en la magnitud de l'impacte", conclou.