Un estudi revela l'"alt impacte" de les perforacions del septe nasal per consum de cocaïna

CENTRO MÉDICO TEKNON - Arxiu
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Un estudi liderat pel director de la Unitat Alergo-Rino al Centre Mèdic Teknon de Barcelona, Isam Alobid, ha revelat l'"alt impacte" psicològic i anatòmic de les perforacions del septe nasal (PSN) produïdes per consum de cocaïna.
El treball, publicat a 'European Archives ORL', ha analitzat el perfil de les lesions i el seu impacte psicosocial en 152 pacients, informa Teknon en un comunicat d'aquest dimecres.
L'anàlisi dels 57 casos relacionats amb cocaïna (52,6% homes i 47,4% dones) ha revelat que les perforacions són "significativament més grans" que les causades per altres etiologies, i que els símptomes físics més comuns i greus són l'obstrucció nasal, la rinorrea i la formació de crostes.
L'estudi destaca que l'impacte en la qualitat de vida és "desproporcionat": els usuaris de cocaïna reporten pitjors condicions en àmbits com l'emoció, el somni i la funció nasal, i en el 57,8% es registren problemes estètics greus al nas.
La investigació conclou que les PSN generen un impacte negatiu en la qualitat de vida de les persones amb aquesta dolència, i que les lesions produïdes per la cocaïna s'associen "a un dany anatòmic més greu i una càrrega psicosocial més gran".