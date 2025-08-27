Un estudi relaciona una nova proteïna amb la disfunció del greix en persones amb obesitat

És el primer que estudia l'Olfm2 en relació al sobrepès
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idigbi) ha identificat que l'abundància d'una nova proteïna --Olfactomedina-2 (Olfm2)-- en el teixit adipós humà està funcionalment lligada a un excés de pes i a la funció de les cèl·lules adiposes, principals magatzems d'energia del cos.
Publicat a la revista 'Nature Communications', és el primer que descriu l'activitat d'aquesta proteïna en el teixit adipós en relació al sobrepès i l'obesitat, informa l'Idibgi en un comunicat d'aquest dimecres.
Els investigadors han subratllat que la nova proteïna no només suposa un regulador important de la cèl·lula adiposa, sinó que la seva pèrdua parcial en els dipòsits de greix de persones amb obesitat pot promoure "una activitat inapropiada perniciosa per a la salut".
APARICIÓ DE MALALTIES
El líder de l'estudi i del grup de recerca en Biologia Cel·lular i Translacional de l'Idibgi, Francisco José Ortega, ha explicat que alteracions en l'abundància o funció de l'Olfm2 pot afavorir l'aparició de malalties "des del càncer fins al glaucoma", i estan implicades en processos com la menarquia --l'inici de la pubertat en la dona--.
"Ara també sabem que juga un paper clau en la funció i el desenvolupament del teixit adipós", puntualitza.
"Els resultats presentats permeten concloure que l'Olfm2 que produeix el teixit adipós està funcionalment relacionada amb l'obesitat i subratllen la rellevància d'aquesta olfactomedina per mantenir un teixit adipós sa i un estat fisiològic energèticament equilibrat", conclou Ortega.