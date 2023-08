Un estudi observa que "solament" algunes apps de cites trenquen amb identitats de gènere binàries

TARRAGONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han determinat en un estudi que "només" algunes aplicacions de cites trenquen amb les identitats de gènere estàtiques i binàries i ofereixen una llista de categories de gènere i identitat sexual.

La investigadora Giulia Campaioli ha liderat el treball en el qual han analitzat com es comporten 12 aplicacions mòbils de cites: Grindr, Tinder, Badoo, Once, happn, Feeld, Romeo, Her, Zoe, OkCupid, LOVOO i Taimi, informa la universitat en un comunicat aquest dimecres.

Han classificat les aplicacions en tres grups: binàries, que mantenen una comprensió de gènere clarament binària i estàtica; list, que proporciona identificadors de gènere plurals i dinàmics, i ternary, que ofereix identificadors de gèneres i sexualitat diversos, però també obliga les persones que utilitzen aquestes apps a decidir si volen ser incloses en les cerques d'homes o dones.

Aplicacions com Tinder i Badoo agrupen les identitats no conformes en una categoria anomenada 'una altra', que "realment no acomoda la identificació no binària, ja que s'obliga als usuaris a seleccionar un gènere alineat binàriament que informa l'algoritme".

Encara que els usuaris poden seleccionar una etiqueta d'identitat sexual d'una llista, es veuen obligats a triar una de les tres opcions per als perfils que desitgin veure: homes, dones o tots dos, un disseny que per Campaioli "materialitza el gènere com a categoria binària".

Si bé totes les aplicacions de cites ofereixen als usuaris la capacitat de modificar els seus identificadors de sexualitat, les aplicacions classificades dins del clúster binari no permeten que aquestes persones canviïn el seu gènere sense buscar ajuda del servei d'atenció al client.

Aquesta opció de disseny, per Campaioli, té per objectiu "evitar que els homes que estiguin frustrats amb restriccions de missatgeria puguin eludir les limitacions adoptant temporalment una etiqueta de gènere femení".