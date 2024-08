Un estudi identifica una proteïna de defensa viral que accelera la producció de cèl·lules mare

Prova un nou tractament en ratolins



Un estudi del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona ha identificat una proteïna de defensa viral que accelera la producció de cèl·lules mare femenines, informa el CRG aquest dimecres en un comunicat.

La investigació, publicada en la revista 'Science Advances', ha descobert un tractament que accelera la creació i la qualitat de les cèl·lules mare pluripotents en ratolins.

El treball està basat en la interacció de la proteïna interferó gamma i cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC), que poden convertir-se en qualsevol tipus de cèl·lula.

Els investigadors han observat que l'addicció de l'interferó gamma a un cultiu de cèl·lules precursores neuronals de ratolí redueix el temps que l'organisme triga a reprogramar les iPSC, fet que permet estalviar recursos.

PER A PERSONES AMB DOS CROMOSOMES X

La investigadora del CRG Mercedes Barrero ha explicat que l'interferón gamma "pot ajudar a les cèl·lules a respondre a les infeccions virals obrint l'ADN i activant ràpidament l'expressió genètica".

Barrero ha destacat que la troballa té potencial per impulsar la investigació mèdica, proves de fàrmacs i teràpies regeneratives dirigides a persones amb dos cromosomes X: dones, homes trans o homes amb un cromosoma X extra per la síndrome de Klinefelter.

"Les nostres troballes són un pas cap a davant per fer possible la producció d'iPSC femenines d'alta qualitat", ha destacat l'investigador del CRG Bernhard Payer, qui ha afirmat que la medicina personalitzada per a dones requereix investigar aquestes cèl·lules.