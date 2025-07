Un estudi evidencia que existeix un "antigitanisme quotidià" normalitzat per la societat

Analitza les formes subtils de discriminació amb entrevistes a l'àrea metropolitana de Barcelona

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha evidenciat l'existència d'un "antigitanisme quotidià que està normalitzat" en la societat i examina com afecta en la vida de les persones gitanes, informa el centre en un comunicat d'aquest divendres.

A partir de 185 entrevistes a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'estudi, liderat per dos investigadors de la UPF, Zenia Hellgren i Lorenzo Gabrielli, analitza com el racisme opera i es reprodueix en la interacció quotidiana, "especialment en les seves expressions subtils".

Publicat en la revista 'Migraciones', els autors conclouen que "les experiències d'antigitanisme i les formes en les quals es normalitzen són centrals en la vida dels gitanos" que van entrevistar per a l'estudi.

"Afecten fortament la seva relació amb la part no gitana de la societat i el seu accés en igualtat de tracte com a ciutadans en una àmplia gamma de situacions, com la feina, l'educació, els espais públics i el consum, entre d'altres", expliquen.

"RACISME ESTRUCTURAL"

Els investigadors vinculen la noció de racisme estructural amb el concepte d'integració: "En el nostre marc conceptual, l'exclusió social s'entén en gran mesura com a conseqüència del racisme estructural".

"Apliquem aquest marc per analitzar el racisme i la discriminació profundament arrelats i normalitzats que afronten contínuament les persones gitanes a Espanya, i que hem cridat 'antigitanisme quotidià'", afegeixen.

D'altra banda, Zenia Hellgren és la investigadora principal de la UPF en un projecte europeu interuniversitari que analitza els mecanismes de discriminació involuntària que pateixen els joves de 18 a 35 anys a sis ciutats.