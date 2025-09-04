Un estudi detecta que un 22% de municipis espanyols té presència de mosquit invasor

El mosquit tigre és l'espècie més estesa
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
Un estudi ha publicat per primera vegada un mapa de distribució del mosquit tigre, el de la febre groga i el del Japó i ha revelat que 1.813 dels 8.132 municipis espanyols, un 22%, "ja han estat colonitzats per algunes d'aquestes espècies", informa aquest dijous el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) en un comunicat.
La investigació, que recopila dues dècades de vigilància després de l'arribada en 2004 del mosquit tigre, han participat més de 40 autors i ha estat liderat pel responsable d'entomologia i de validació de dades de la plataforma Mosquit Alert i investigador del CEAB-CSIC, Roger Eritja, i el codirector de Mosquit Alert, Frederic Bartumeus.
Aquest mapa de distribució municipal ha estat possible gràcies a la col·laboració de la comunitat científica, 33 institucions acadèmiques i gestores de salut pública, així com a les dades aportades per la ciutadania a través de la plataforma Mosquit Alert.
L'estudi, publicat en la revista 'Insects', ha analitzat l'expansió d'aquestes tres espècies invasores entre 2004 i 2024 i la seva novetat radica en la integració de múltiples fonts d'informació: dades obtingudes durant 20 anys de vigilància de camp mitjançant mostreig d'ous, larves i adults, pels autors de l'estudi, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, i les 110.939 observacions enviades per 33.183 persones a través de l'app Mosquit Alert.
El mosquit tigre és l'espècie més estesa i està present en 1.768 municipis, entre els quals figuren els més poblats de l'Estat, la qual cosa implica que dos de cada tres espanyols (66,2%) viuen exposats a les seves picades.
El mosquit del Japó, descobert per Mosquit Alert en 2018, s'ha detectat en 111 municipis del nord d'Espanya, en 68 junt amb el tigre, i el mosquit de la febre groga està, ara com ara, circumscrit a introduccions a Canàries, i la ciència ciutadana ha contribuït amb un terç de les deteccions.
Eritja ha assegurat que la vigilància entomológica de camp és "insubstituïble" i pot beneficiar-se de les sinergies amb noves tecnologies i amb estratègies basades en la cooperació social.