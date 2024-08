Un estudi d'Aificc dissenya una fórmula predictiva del risc de fibromialgia en atenció primària

Pretén facilitar el diagnòstic de la patologia, que pot trigar entre 2 i 6 anys



BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La infermera i responsable d'Estratègia i Innovació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc), Narly Benachi Sandoval, ha explicat a Europa Press que han dissenyat una fórmula predictiva per identificar pacients amb el risc de patir fibromialgia en l'atenció primària.

Es tracta del model predictiu de fibromialgia en pacients amb antecedents de dolor crònic que recull l'estudi 'Design and validation of a predictive model for determining the risk of developing fibromyalgia', publicat en la revista 'Clinical and Experimental Rheumatology (CER)'.

La fibromialgia és una malaltia, reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 1992, que es caracteritza per la presència de dolor crònic generalitzat durant més de 3 mesos i resulta difícil de diagnosticar en desconèixer-se les causes.

VARIABLES

Benachi ha explicat que aquest estudi sorgeix de la dificultat que tenen a l'atenció primària per "arribar a un diagnòstic ràpid en pacients amb fibromialgia", atès que se sol trigar de 2 a 6 anys.

Per a això, han dissenyat una fórmula predictiva o calculadora de risc que, mitjançanet el coneixement de variables epidemiològiques, permeti identificar des de l'atenció primària persones susceptibles de patir fibromialgia "d'una manera eficient, senzilla i ràpida".

La fórmula té en compte les següents variables: edat, antecedents familiars de primera línia de malalties neurològiques, exposició a nivells d'estrès, antecedents d'estrès emocional agut posttraumàtic, antecedents de dolor crònic generalitzat, comorbilitat i prescripció farmacològica.

L'estudi, multicèntric i observacional, ha validat la calculadora de risc en una cohort retrospectiva formada per 326 pacients majors de 18 anys, 128 sense fibromialgia i 198 amb aquesta patologia, atesos en quatre centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona entre el 2017 i el 2020.

ESTUDI EN COHORT PROSPECTIVA

Benachi ha explicat que, en aquesta investigació, han realitzat el disseny i la validació de la calculadora de risc i que ara tenen pendent dur a terme "un estudi en una cohort prospectiva en pacients que amb antecedent de dolor crònic en els quals encara no s'hagi diagnosticat la causa".

Ha afirmat que la calculadora de risc "té una excel·lent capacitat predictiva" de la fibromialgia, malaltia que té una prevalença mundial del 2,7%.

"En atenció primària, la calculadora de risc podria ser una eina clau per identificar als pacients amb fibromialgia i el seu ús podria accelerar significativament la confirmació del diagnòstic, facilitant una gestió i tractament més primerencs de la malaltia", ha recalcat Benachi.