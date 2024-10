Un estudi conclou que els anticossos materns interfereixen en la vacuna de la malària en bebès

L'eficàcia de la vacuna disminueix davant d'un major nombre d'anticossos materns transmesos

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona, centre impulsat per la Fundació La Caixa, ha comprovat que els anticossos materns interfereixen en la resposta a la vacuna contra la malària en bebès, informa aquest dijous en un comunicat.

La investigació, publicada a 'The Lancet Infectious Diseases', suggereix que els anticossos materns que travessen la placenta contribueixen a una "menor eficàcia" de la vacuna contra la malària en bebès menors de 5 mesos.

Es tracta del "primer" estudi que examina l'efecte combinat de l'edat, l'exposició prèvia individual i els nivells basals d'anticossos específics, ja siguin transferits passivament de la mare al fetus o adquirits activament pel bebè en contreure la malaltia.

7 CENTRES AFRICANS

Han col·laborat en l'estudi 7 centres d'Àfrica, continent on s'han desplegats les dues "primeres" vacunes contra la malària: Cism-Moçambic, IHI-Tanzània, Crun-Burkina Faso, KHRC-Ghana, Nnimr-Ghana, Cermel-Gabon, Kemri-Kenya.

El desplegament de les vacunes --RTS,S/AS01I i R21/Matrix-M--, que estan recomanades per a nens majors de 5 mesos en el moment de rebre la primera dosi, pretén protegir a la població infantil contra la malària causada pel paràsit Plasmodium falciparum.

Els investigadors han analitzat mostres de sang de més de 600 bebès (entre 5 i 12 setmanes d'edat i entre 5 i 17 mesos), que van participar en l'assaig clínic de fase 3 de la vacuna RTS,S/AS01I.

Per a això, han utilitzat la tecnologia de microarrays de proteïnes per mesurar els anticossos davant de 1.000 antígens del Plasmodium falciparum abans de la vacunació per determinar si l'exposició prèvia a la malària i l'edat influïen en la resposta a la vacuna.

L'investigador Didac Macià ha explicat que l'ús de microarrays "va permetre mesurar amb precisió l'exposició a la malària a nivell individual", incloent l'exposició materna en el cas de bebès menors de 12 setmanes i les infeccions passades en bebès majors de 5 mesos.

RESULTATS

Els investigadors han detectat que els anticossos materns anti-CSP disminueixen entre els primers 3 i 6 mesos de vida i poden interferir en l'eficàcia de la vacuna, i han observat que, quan major és el nivell de transmissió de la malària, més anticossos materns es transmeten al bebè disminuint l'eficàcia de la vacuna.

L'estudi conclou que els bebès de menys de 5 mesos poden beneficiar-se de la vacunació contra la malària en àrees de baixa transmissió de la malaltia, on les mares tenen menys anticossos, i també durant brots en regions sense malària i en poblacions migrants cap a una zona d'alta transmissió.

La investigadora d'ISGlobal Gemma Moncunill ha afirmat que els resultats destaquen "la necessitat de considerar el moment i els nivells d'anticossos materns contra la malària per millorar l'eficàcia de la vacuna en els bebès més petits i vulnerables".

L'estudi ha comptat amb finançament del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, que forma part del National Institutes of Health dels Estats Units.