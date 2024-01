Un estudi avala un tractament per prevenir la malària durant l'embaràs en dones amb VIH

BARCELONA, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han descobert en un estudi que el tractament preventiu amb DHA-PPQ és una estratègia "segura i eficaç" per protegir de la malària durant l'embaràs en dones amb VIH, informa el centre impulsat per la Fundació La Caixa en un comunicat.

L'estudi, publicat en la revista 'Lancet Infectious Diseases', obre la via per protegir la salut d'un milió de dones embarassades que es calcula que pateixen una doble infecció de malària i VIH cada any.

Les dones embarassades són particularment vulnerables a la infecció per malària, per la qual cosa recomanen un tractament preventiu (IPTp) a força de sulfadoxina i pirimetamina (SP) a les gestants que viuen en zones endèmiques per a la malaltia.

El problema és que aquests fàrmacs no són compatibles amb el cotrimoxazol (CTX), un antibiòtic que s'administra a les persones amb VIH per prevenir infeccions bacterianes.

ASSAIG AL GABON I MOÇAMBIC

Els autors han realitzat l'assaig clínic al Gabon i Moçambic amb més de 600 dones embarassades que prenien CTX a més del tractament antirretroviral contra el VIH: un grup d'embarassades va rebre la DHA-PPQ i l'altre grup va rebre un placebo idèntic.

Malgrat que en el moment del part no van observar "diferències significatives" en la infecció per malària, en el grup tractat amb DHA-PPQ han detectat una reducció important (gairebé vuit vegades menor) en el risc de desenvolupar malària clínica durant tot l'embaràs, a banda del risc d'infectar-se (que es va reduir gairebé a la meitat).

La DHA-PPQ va ser eficaç en dones que prenien diferents tractaments antiretrovirals i els autors no han observat efectes adversos greus del tractament i el DHA-PPQ va tenir efecte sobre la transmissió del VIH de la mare al fetus.