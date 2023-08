Un estudi avala una teràpia que ataca alhora el càncer de pulmó i la metàstasi al cervell

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital de Bellvitge han demostrat en un estudi que la combinació de quimioteràpia i immunoteràpia aplicada des del moment del diagnòstic és eficaç en pacients amb càncer de pulmó amb metàstasi al cervell no tractades.

La revista 'Journal of Clinical Oncology' ha publicat els resultats d'aquest assaig en fase 2 en el qual han participat 40 pacients: se'ls ha administrat Carboplatí i Pemetrexed com a quimioteràpia, combinat amb Atezolizumab, un anticòs que estimula la capacitat del sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses, informa en un comunicat aquest dimarts.

Amb la quimio-immunoteràpia gairebé tots els pacients que responen en l'àmbit sistèmic també ho fan a escala cerebral: més del 40% dels pacients van reduir parcialment o totalment la malaltia i, a més, van mantenir estables les metàstasis del cervell uns set mesos, més del doble que amb el tractament convencional.

Tradicionalment, abans de començar la quimioteràpia, aquests pacients s'han tractat amb radioteràpia cranial, la qual cosa suposa retardar el tractament sistèmic que ataca la malaltia fora del cervell i està associat amb una deterioració neurocognitiva.

De fet, fins ara als pacients amb metàstasi cerebral se'ls excloïa dels assajos clínics si no havien estat tractats prèviament amb radioteràpia i l'objectiu dels investigadors era "dissenyar una aproximació terapèutica específica per a ells".