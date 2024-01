Un estudi associa nivells baixos d'histidina en sang amb la malaltia del fetge gras

GIRONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i del centre tecnològic Eurecat han observat en un estudi la relació entre els nivells baixos d'histidina en sang i la malaltia del fetge gras.

La revista 'Cell Reports Medicine' ha publicat els resultats de l'estudi en el qual han participat un total de 651 individus sans amb diversos graus de fetge gras, informen els centres en un comunicat aquest dilluns.

La malaltia del fetge gras no alcohòlic es caracteritza per una acumulació excessiva de greix en les cèl·lules hepàtiques per causes metabòliques, sense relació amb el consum d'alcohol, i es vincula a l'obesitat i la diabetis.

Ara, els investigadors han investigat la seva relació amb la histidina, un aminoàcid essencial amb funcions importants en l'organisme, i han determinat que la histidina té una relació inversa significativa amb l'acumulació de greix al fetge.

A Eurecat han validat els resultats amb quatre models preclínics diferents, incloent-hi rosegadors i la mosca de la fruita: en tots els models, la suplementació de la dieta amb histidina va millorar la condició del fetge gras, disminuint l'expressió de gens implicats en la síntesi de greixos i els nivells de triglicèrids al fetge.

Els investigadors creuen que aquests resultats poden obrir possibles futurs tractaments, com la suplementació de la dieta amb histidina i la modificació de la microbiota, per millorar la salut hepàtica en pacients amb obesitat.