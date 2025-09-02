Un estudi associa l'aire net, una dieta saludable i xarxa social amb menor inflamació en nens

Mostra com les exposicions ambientals primerenques modelen la funció immunitària
Un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, ha assenyalat que una millor qualitat de l'aire interior, la proximitat a espais naturals, una dieta saludable i una bona xarxa social estan associats a una menor inflamació en la infància.
Publicat a 'Environment International', s'ha fet en col·laboració amb INSERM - Université Grenoble Alps, a França, i ofereix noves perspectives sobre com les exposicions ambientals primerenques "modelen la funció immunitària a llarg termini i la salut general", informa l'ISGlobal en un comunicat aquest dimarts.
Aquesta investigació es basa en la cohort Human Early Life Exposome (HELIX), en el marc del projecte ATHLETE, que inclou a 845 nens de sis cohorts de naixement poblacionals en el Regne Unit (BiB), França (EDEN), Espanya (INMA), Lituània (KANC), Noruega (moBa) i Grècia (RHEA).
Es van examinar 91 exposicions ambientals durant l'embaràs i la infància, agrupades en 13 famílies, entre les quals estan les exposicions exteriors, com la contaminació de l'aire; interiors, com a contaminants de la llar i agents químics; factors d'estil de vida, com la dieta, l'activitat física o el somni; i indicadors socioeconòmics com el nivell educatiu dels pares o els ingressos.
La investigadora i primera autora de l'estudi, Ines Amine, ha indicat que per avaluar la salut immunitària, van analitzar tres nivells biològics a partir de les mostres de sang de cada nen.
A més, van utilitzar models estadístics avançats per identificar "signatures immunitàries" --patrons en el sistema immunitari-- associades amb un índex compost de salut que combina resultats respiratoris, metabòlics i cognitius.
PERFILS IMMUNITARIS
L'estudi va identificar en els nens tres tipus de signatures immunitàries relacionades amb una millor salut general: dos es basaven en proteïnes en sang i mostraven nivells més baixos d'inflamació; i el tercer, basat en glòbuls blancs, indicava un sistema immunitari més equilibrat i ben regulat.
Aquestes "signatures beneficioses" es relacionaven amb exposicions ambientals específiques durant la infància: una millor qualitat de l'aire interior, proximitat a espais blaus (llacs, rius o costes), patrons dietètics més saludables i major capital social (participació social i suport familiar i comunitari).
Els resultats destaquen la importància d'aquests factors ambientals en la mitigació de la inmunotoxicitat, i la coordinadora de l'Exposome Hub d'ISGlobal i última autora, Léa Maitre, defensa preservar l'accés a espais naturals i enfortir els sistemes de suport comunitari perquè poden millorar processos inflamatoris.