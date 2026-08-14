Un estudi associa el consum d'hidrats de carboni de qualitat amb una menor mortalitat

TARRAGONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Un estudi internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB-CatSud) i el CIBEROBN conclou que les persones que consumeixen hidrats de carboni de major qualitat presenten un menor risc de mortalitat, especialment per càncer.
La investigació, publicada a 'Food & Function', destaca la importància de prioritzar aliments rics en fibra, com les fruites, les verdures, els llegums, la fruita seca i els cereals integrals, enfront dels productes elaborats amb farines refinades o les begudes ensucrades, informa la URV en un comunicat aquest divendres.
L'equip ha treballat amb dades de 7.210 participants del projecte PREDIMED, un dels assajos clínics més importants sobre dieta mediterrània i salut cardiovascular, i tots els participants --homes d'entre 55 i 80 anys i dones d'entre 60 i 80 anys-- presentaven un alt risc cardiovascular i van ser seguits durant uns 6 anys: en aquest temps es van registrar 425 morts, de les quals 169 van ser per càncer i 103 per malalties cardiovasculars.
Per avaluar la qualitat dels hidrats de carboni de la dieta, es va utilitzar el Carbohydrate Quality Index (CQI), que combina quatre característiques dels aliments rics en hidrats de carboni: el contingut en fibra, la proporció de cereals integrals respecte als refinats, l'índex glucèmic (la velocitat amb la qual un aliment eleva la glucosa en sang) i la proporció d'hidrats procedents d'aliments sòlids enfront de les begudes ensucrades.
Els resultats revelen que les persones que van seguir una pitjor dieta --pel que fa a la qualitat dels hidrats de carboni que consumien-- van presentar un 28% més de risc de morir per qualsevol causa i un 48% més de risc de morir per càncer que aquelles amb un consum d'hidrats de carboni de millor qualitat.
L'anàlisi també ha permès identificar què components dels hidrats de carboni de qualitat tenen major pes en aquesta associació, i els beneficis s'expliquen principalment per un major consum de fibra i de cereals integrals: de fet, les persones amb una menor ingesta de fibra presentaven un 51% més de risc de morir per qualsevol causa i un 72% més de risc de morir per càncer.