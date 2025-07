Estruch (Mossos): es continuarà "pressionant" fins que els lladres se'n vagin

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La comissària en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Estruch, ha afirmat aquest dimarts que el cos continuarà "pressionant" perquè els lladres se'n vagin de Barcelona i Catalunya.

"Són itinerants però si no poden robar aquí se n'aniran a una altra banda. Són oportunistes. Si nosaltres no els donem aquesta oportunitat de robar, perquè els pressionem molt, al final no vindran", ha dit sobre aquest perfil de delinqüent en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Ha explicat que dues bandes de lladres que actuaven al metro de la capital catalana han estat localitzades robant a Roma i que de Madrid també han demanat informació als Mossos d'altres delinqüents de robatoris violents que eren a Barcelona i els han trobat allà.

Preguntada per si els Mossos noten algun canvi amb els 5 jutjats penals nous per jutjar més ràpid els multireincidents, ha assenyalat que perceben que els lladres que tenen controlats entren a presó": "Són penes no gaire llargues però s'està notant. En tan sols dos mesos s'han dictat 570 sentències més que l'any passat.

Sobre els narcopisos, ha avisat que el fenomen no s'ha acabat però que aquest semestre han desmantellat 71 punts de venda i s'ha tornat 30 pisos als propietaris quan, el 2018, hi havia més de 100 narcopisos actius, i actualment n'hi ha 7: "És un èxit total".