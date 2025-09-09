Estrella Damm celebrarà la Mercè amb concerts de Mushka, Rigoberta Bandini i Lia Kali

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm celebrarà les festes de la Mercè 2025 amb concerts de Mushka, Rigoberta Bandini i Lia Kali el divendres 26 de setembre a partir de les 21.00 a la platja del Bogatell de Barcelona, informa en un comunicat aquest dimarts.
Mushka inaugurarà la nit a les 21.00 a ritme de reggaeton, dancehall i trap i el seu característic toc sentimental i nostàlgic, i a les 23.00 la seguirà Rigoberta Bandini amb un directe "carregat d'humor, crítica social i introspecció", en plena gira del disc 'Jesucrista Superstar'.
A la 1.00 tancarà la nit Lia Kali amb la seva barreja de rap, flamenc i soul, la seva fusió de sons orgànics i digitals i una "mirada innovadora" cap a la tradició: assisteix a la cita per interpretar els temes del seu últim treball, 'Kaelis'.
Els dies 27 i 28 de setembre, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm es convertirà en el punt de trobada per a propostes musicals "de format íntim i amb identitat catalana", apostant pel talent jove i emergent.
La programació d'aquest any, emmarcada dins el BAM - Barcelona Acció Musical, girarà al voltant de la tradició i la cançó contemporània revisada, i del pop contemplatiu amb tints electrònics; i estarà acompanyada per una oferta gastronòmica a càrrec de 'food trucks' locals i d'autor.