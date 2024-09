Estrella Damm celebrarà la Mercè amb concerts de Figa Flawas, Oques Grasses i Maria Jaume

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Estrella Damm celebrarà les festes de la Mercè 2024 amb concerts de Figa Flawas, Oques Grasses, Maria Jaume i La Ludwig Band el divendres 20 de setembre a partir de les 20 hores a la platja del Bogatell de Barcelona, el primer dia de les festes.

La mallorquina Maria Jaume començarà els concerts a les 20 hores, que amb el seu tercer disc 'Nostàlgia airlines' "ha aconseguit fer evolucionar el seu so incorporant ritmes electrònics i urbans amb lletres reflexives", segons un comunicat de la companyia d'aquest dilluns.

La seguirà el "so desenfadat" de la Ludwig Band a les 21.30 i a la nit, a les 23.30 hores, serà el torn d'Oques Grasses amb el seu últim disc 'Fruit del deliri', i a les 01.30 hores el duo de Valls (Tarragona) Figa Flawas tancarà la primera jornada de la Mercè amb temes com 'Que no s'acabi' o 'La Marina sta morena'.

El dissabte 21 i el diumenge 22 de setembre l'Antiga Fàbrica Estrella Damm obrirà les portes per rebre les propostes musicals de talents emergents en el festival BAM (Barcelona Acció Musical), i dissabte actuaran Lucia Fumero, Lleona, Crnds, Cheb Kerem, Malika i Cheb Runner.

Diumenge seran les actuacions de Fades, Twin, 8KITOO, Nina Emocional, Somadamantina, Rebe i SDH.

L'Antiga Fàbrica Estrella Damm comptarà amb una "àmplia selecció de propostes gastronòmiques" de cadenes com Deleito, Indi Foodtruck, Pizza Market, Chalito i Santa Gloria.