Estopa tanca el seu 25è aniversari protagonitzant l'espot de Nadal d'Enrique Tomás

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El duo musical Estopa tancarà aquest any, en què compleix un quart de segle, protagonitzant l'espot de Nadal d'Enrique Tomás, informa l'empresa aquest dijous en un comunicat.

Amb aquesta campanya comença un acord pel qual Estopa es converteix en ambaixador i imatge de la marca dedicada al pernil ibèric, "un rol que es consolidarà al llarg del 2025".

La companyia ha destacat que aquest acord amb Estopa "subratlla els valors compartits de les dues parts": autenticitat, passió i compromís amb la cultura.

També ha recordat la presència, com a empresa, en l'àmbit esportiu (com l'aliança amb la selecció espanyola de futbol i el suport al COE en els JJOO de París) i cultural, com la col·laboració amb els Latin Grammy i en concerts solidaris juntament amb artistes com David Bisbal, Pasión Vega i Los Mojinos Escozíos.