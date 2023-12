Estopa, Springsteen, Lana del Rey, Depeche Mode i Olivia Rodrigo, concerts a Barcelona durant el 2024

També actuaran Maná, Rammstein, Bad Gyal, Luis Miguel, Jonas Brothers, Manolo García i Marc Anthony

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

La banda Estopa --amb el seu primer concert a l'Estadi Olímpic--, la doble cita amb Bruce Springsteen, el Primavera Sound amb Lana del Rey i Pulp, els retorns de J Balvin i Maná, i els concerts al Palau Sant Jordi de Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Jonas Brothers, Bad Gyal, Luis Miguel, Manolo García i Marc Anthony són algunes de les propostes musicals que viurà Barcelona el 2024.

L'activitat musical s'iniciarà el mes de gener amb la triple actuació del raper Morad al Sant Jordi Club, els dies 19, 20 i 21, que estarà seguida del concert de Joan Dausà de finalització de la gira 'Jo mai mai 10 anys' al Palau Sant Jordi el 20 de gener, el de Simple Plan el 22 de gener al Sant Jordi Club i el de Laura Pausini el 29 al Palau Sant Jordi.

Gener també serà l'inici de la gira de teatres d'Antònia Font, amb concerts a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) el 25 i 26 de gener, i que recalarà al Palau de la Música el 7 i 8 de febrer i finalitzarà el 14 de desembre a l'Auditori de Girona.

Al febrer, Bad Gyal presentarà el seu primer disc 'La Joia' al Palau Sant Jordi el dia 9 i, una setmana abans, la seva germana Mushkaa actuarà a la sala Apol·lo, l'1 i 2 de febrer, en un mes que també comptarà amb els concerts de Slowdive el 5 de febrer a Razzmatazz, el 13 de febrer Thrice a Apol·lo, el 16 de febrer Crystal Fighters a Razzmatazz i el 22 de febrer Swans també a Razzmatazz.

Depeche Mode tornarà el mes de març a Barcelona, després passar per l'últim Primavera Sound, amb un concert al Palau Sant Jordi el 16 de març, i també tocaran Idles (2 de març), la gira de comiat de Los Chichos (9 de març) i Nicki Nicole (22 de març), tots ells al Sant Jordi Club.

Abril serà un mes ple de propostes diverses: Jason Derulo (2 d'abril, Sant Jordi Club), la doble cita amb Die Antwoord (18 i 19 d'abril, Razzmatazz) i La Plazuela (24 i 25 d'abril, Razzmatazz), Nil Moliner (20 d'abril, Palau Sant Jordi) el concert 'The World of Hans Zimmer' (24 d'abril, Palau Sant Jordi), Gossos (25 d'abril, Paral·lel 62 en la programació del Guitar Fest) i la gira de comiat d'Andy & Lucas (26 i 27 d'abril, Sant Jordi Club).

Andrea Bocelli actuarà l'1 de maig al Palau Sant Jordi, dies abans que Manolo García ofereixi el primer dels seus dos concerts al recinte aquest any, el primer el 18 de maig i el segon el 30 de novembre.

Al maig, el cantant de Manel Guillem Gisbert mostrarà el seu projecte en solitari el 3 de maig a la sala Apol·lo, mentre que la 'boy band' Jonas Brothers recalarà al Palau Sant Jordi el 25 de maig, The Hellacopters el 28 de maig a la sala Razzmatazz i J Balvin el mateix dia al Pavelló Olímpic de Badalona.

PRIMAVERA SOUND I SONAR

El Primavera Sound, que se celebrarà entre el 29 de maig i el 2 de juny, donarà el tret de sortida a la temporada de festivals amb un cartell capitanejat per Lana del Rey, Pulp, Deftones, Phoenix, Justice, The National, Vampire Weekend, Bikini Kill i PJ Harvey.

Les coreanes Ive actuaran al Palau Sant Jordi el 7 de juny, el mateix recinte que acollirà l'inici de la gira espanyola de Maná el 9 de juny i els concerts de Marc Anthony (13 de juny) i Olivia Rodrigo (18 de juny).

Els alemanys Rammstein portaran el seu potent directe a l'Estadi Olímpic l'11 juny i Bruce Springsteen tornarà a la capital catalana amb un nou doble concert al mateix recinte olímpic, els dies 20 i 22 de juny, mentre que els veterans Judas Priest actuaran el 13 de juny al Sant Jordi Club.

JUNY I JULIOL DE FESTIVALS

Unes dates per a les quals el Festival Sonar (14 al 16 de juny) ja ha anunciat Charlotte de Witte, Jessie Ware, Vince Staples i Floating Points en un avançament de cartell, i el Share Festival al Fòrum de Barcelona (7 al 9 de juny) ha anunciat Aitana, Lola Índigo i Chanel.

El mes de juny també tindrà els primers concerts de l'Alma Festival al Poble Espanyol amb Sheryl Crow (24 de juny) Queens of the Stone Age (26 de juny), als quals seguiran, al juliol, altres com Vetusta Morla (6 de juliol), Cat Power (9 de juliol) Take That (13 de juliol), Jamie Cullum (14 de juliol) i Kool & The Gang (21 de juliol).

El mes de juliol, Camilo actuarà al Palau Sant Jordi el 3 de juliol, Estopa en el seu primer concert a l'Estadi Olímpic el 10 de juliol i els veterans Toto el 26 de juliol al Poble Espanyol dins del Guitar Fest, mentre que el festival Les Nits de Barcelona als jardins de Pedralbes tindran gran part de la seva programació amb Patti Smith (5 de juliol), Sopa de Cabra (11 de juliol), Mika (17 de juliol), Diana Krall (18 de juliol) i Simple Minds (19 de juliol), entre d'altres.

Un mes de festivals, amb el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (4 al 6 de juliol), que ja ha anunciat James Blake, Ride, Standstill, Sílvia Pérez Cruz, Los Planetas i Ty Segall, el Cruïlla Festival al Fòrum de Barcelona (10 al 13 de juliol), amb Smashing Pumpkins, Avril Lavigne i Amaral, i el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), amb Tom Jones (26 de juliol), Julieta Venegas (26 de juliol) i Toquinho (28 de juliol) ja anunciats.

Anastacia actuarà el 8 d'agost en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) i en l'últim tram de l'any ja hi ha anunciats concerts com Meute el 10 d'octubre al Sant Jordi Club, Jacob Collier el 4 de novembre al Sant Jordi Club, The Tyets el 15 i 16 de novembre al Sant Jordi Club, Within Temptation el 23 de novembre al Sant Jordi Club i la fi de gira d'Arde Bogotá el 27 i 28 de desembre al mateix recinte.