Estopa, Mushkaa, Ginestà i Miki Núñez participen en el disc de la Marató de 3Cat

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El disc de la Marató de 3Cat 2024 aprofundirà en les malalties respiratòries amb 20 cançons, en les quals col·laboren artistes com a Estopa, Mushkaa, Ginestà i Miki Núñez, informa 3Cat en un comunicat aquest dimecres.

Amb el lema de la Marató 2024, 'A ple pulmó', el disc parteix que cantar és "possiblement la primera gran expressió de l'acció de respirar", i totes les cançons giren entorn d'aquest concepte.

El disc compta amb el so de Mushkaa; la balada 'Tens un amic' de Samantha i David Summers; el 'Me'n vaig a peu' de Joan Manuel Serrat interpretat per Estopa; o Miki Núñez i l'Escolania de Montserrat que canten el 'Happy Xmas (War Is Over)' de John Lennon.

Es posarà a la venda en CD l'1 de desembre "amb els principals diaris de l'àmbit català", però també es podrà adquirir una edició en vinil i escoltar-ho en format digital.

Per celebrar els 20 anys del disc, a partir del 16 de desembre Spotify oferirà una llista de reproducció amb totes les cançons que han integrat les diferents edicions del disc de la Marató, i a partir de l'1 d'abril de 2025 s'inclouran les de l'àlbum de 2024.