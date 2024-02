Estibaliz Urresola guanya el Premi Gaudí a millor direcció novella amb '20.000 especies de abejas'

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La directora basca Estíbaliz Urresola Solaguren ha guanyat el Premi Gaudí a millor direcció novella per '20.000 especies de abejas', una de les pel·lícules de la temporada.

Urresola s'ha imposat en la categoria a Alejandro Marín per 'Te estoy amando localmente'; Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, per 'Upon Entry', i Laura Ferrés, per 'Una imatge permanent'.

La directora s'ha alçat amb aquest premi a una setmana de ser una de les més nominades en els Premis Goya.