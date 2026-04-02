Niubó es reincorporarà dimarts a Educació després de la baixa per motius de salut

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, es reincorporarà dimarts a la feina, passat Setmana Santa, després de dos mesos de baixa per motius de salut, informen fonts del departament a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' aquest dijous, Niubó tornarà a les seves funcions el dimarts 7 d'abril i participarà en el Consell Executiu d'aquell mateix dia.
Durant aquest temps, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions de Niubó, 2 mesos que han estat marcats per la manifestació i vaga dels docents de la pública que reclamen millores en les seves condicions laborals i salarials, a més de les reivindicacions del sector de la concertada.