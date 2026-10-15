En estat greu un nen després de caure d'un segon pis a Mollerussa (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Un nen d'uns 2 anys es troba en estat greu després de precipitar-se accidentalment pel balcó d'un segon pis a Mollerussa (Lleida).
Segons han explicat fonts pròximes a Europa Press, els fets s'han produït cap a les 17.00 hores quan un vianant ha alertat que un nen estava ferit greu.
Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per aclarir les causes de l'incident, tot i que tot apunta al fet que hauria pogut entrar per una porta corredissa al balcó, s'ha enfilat a la barana i ha caigut al buit.
Un helicòpter medicalitzat del SEM ha traslladat el nen a l'hospital, on està ingressat.
La investigació policial continua oberta.