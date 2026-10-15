Publicat 15/10/2026 18:52

En estat greu un nen després de caure d'un segon pis a Mollerussa (Lleida)

Archivo - Ambulància del SEM
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

Un nen d'uns 2 anys es troba en estat greu després de precipitar-se accidentalment pel balcó d'un segon pis a Mollerussa (Lleida).

Segons han explicat fonts pròximes a Europa Press, els fets s'han produït cap a les 17.00 hores quan un vianant ha alertat que un nen estava ferit greu.

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per aclarir les causes de l'incident, tot i que tot apunta al fet que hauria pogut entrar per una porta corredissa al balcó, s'ha enfilat a la barana i ha caigut al buit.

Un helicòpter medicalitzat del SEM ha traslladat el nen a l'hospital, on està ingressat.

La investigació policial continua oberta.

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