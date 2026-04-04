En estat greu un home en un incendi en un edifici de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat traslladat en estat greu per inhalació de fum després d'un incendi que ha afectat a una habitació en els baixos d'un edifici del carrer Rafael Campalans a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers de la Generalitat via X aquest dissabte.
Els bombers van rebre l'avís a les 2.37 hores de la matinada d'aquest dissabte i van desplaçar quatre dotacions per apagar el foc que afectava a una habitació, on van localitzar i van rescatar a un home a l'interior i, després de revisar els pisos i l'escala, que estava neta de fum, han ventilat de forma natural el pis afectat.
El SEM ha desplaçat 4 ambulàncies i l'home ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).