Publicat 04/04/2026 11:32

En estat greu un home en un incendi en un edifici de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Archivo - Arxivo - Ambulàncies a la nova seu del SEM, a 18 de febrer de 2026, en Ll'Hospitalet de Llobregat, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Un home ha estat traslladat en estat greu per inhalació de fum després d'un incendi que ha afectat a una habitació en els baixos d'un edifici del carrer Rafael Campalans a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Bombers de la Generalitat via X aquest dissabte.

Els bombers van rebre l'avís a les 2.37 hores de la matinada d'aquest dissabte i van desplaçar quatre dotacions per apagar el foc que afectava a una habitació, on van localitzar i van rescatar a un home a l'interior i, després de revisar els pisos i l'escala, que estava neta de fum, han ventilat de forma natural el pis afectat.

El SEM ha desplaçat 4 ambulàncies i l'home ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).

