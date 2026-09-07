En estat greu 2 dels 3 ferits en una explosió a la Facultat de Química de Tarragona

TARRAGONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Dues de les tres persones afectades per una explosió a la Facultat de Química de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili aquest dilluns al matí es troben en estat greu, segons han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Es tracta d'un home i una dona, que han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que la tercera afectada, una altra dona, ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla, també a Tarragona.
El SEM ha activat un total de 6 ambulàncies i un equip territorial juntament amb els Bombers de la Generalitat, que al seu torn s'hi han desplaçat amb set unitats terrestres i el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT).
L'explosió s'ha produït a les 9.17 hores a la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat de Química, situat al carrer Marcel·lí Domingo, quan es feia un traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre, segons han informat els Bombers en un missatge.
L'explosió, que ha causat cremades als ferits, ha provocat danys en aquella part del laboratori, sense que s'hagi registrat una afectació estructural.