Publicat 07/09/2026 11:17

En estat greu 2 dels 3 ferits en una explosió a la Facultat de Química de Tarragona

Archivo - Ambulància del SEM
SEM - Arxiu

TARRAGONA 7 set. (EUROPA PRESS) -

Dues de les tres persones afectades per una explosió a la Facultat de Química de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili aquest dilluns al matí es troben en estat greu, segons han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Es tracta d'un home i una dona, que han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que la tercera afectada, una altra dona, ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital de Santa Tecla, també a Tarragona.

El SEM ha activat un total de 6 ambulàncies i un equip territorial juntament amb els Bombers de la Generalitat, que al seu torn s'hi han desplaçat amb set unitats terrestres i el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT).

L'explosió s'ha produït a les 9.17 hores a la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat de Química, situat al carrer Marcel·lí Domingo, quan es feia un traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre, segons han informat els Bombers en un missatge.

L'explosió, que ha causat cremades als ferits, ha provocat danys en aquella part del laboratori, sense que s'hagi registrat una afectació estructural.

Contador

Contingut patrocinat