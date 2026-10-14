En estat greu el conductor d'un camió accidentat a la C-31 a l'altura de Sitges (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió ha quedat en estat greu aquest dimecres al matí després d'accidentar-se a la C-31 a l'altura de Sitges (Barcelona), informa el SEM en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'accident s'ha produït cap a les 11.45 hores i els Bombers de la Generalitat hi han acudit amb 4 dotacions per excarcerar el conductor, que posteriorment ha estat traslladat a l'Hospital de Viladecans (Barcelona).
La carretera continua tallada a les 18.27 hores després que hagi obert un dels carrils 3 hores abans, tot i que s'ha tornat a tallar per retirar el vehicle accidentat.