En estat crític un home en l'incendi d'un pis a Tremp (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Un home va resultar ferit crític aquest dimecres a la nit després d'incendiar-se un pis al carrer Alcalde Rosell de Tremp (Lleida), per la qual cosa va ser traslladat a l'Hospital Moisès Broggi, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a X.
El foc va afectar principalment la cuina de l'habitatge i també va quedar ferit lleu un altre home, derivat a l'Hospital de Tremp.
L'avís de l'incident es va produir a les 22.39 hores i el SEM va activar 3 ambulàncies, mentre que els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar 4 dotacions, que van extreure l'home més afectat.