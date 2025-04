Estacions de bombament de les potabilitzadores de l'ATL van funcionar amb grups electrògens

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Estacions de bombament de les potabilitzadores de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) van poder continuar funcionant i garantir el subministrament d'aigua als municipis durant l'apagada d'aquest dilluns després de col·locar grups electrògens.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consultades per Europa Press expliquen que les plantes potabilitzadores han d'impulsar l'aigua cap als dipòsits dels municipis, però l'apagada va provocar que en "algun moment s'hagués de vetllar perquè funcionessin" els bombaments que impulsen l'aigua.

Per fer-ho, es van col·locar grups electrògens i "es va poder garantir que no faltés l'aigua i s'anés impulsant cap a aquests dipòsits".

Les fonts de l'ACA assenyalen que la majoria de les ciutats, sobretot les més grans, tenen dipòsits de capçalera que estan plens i "tenen garantia per a diverses hores" (alguns fins i tot per a 1 o 2 dies), per quan hi ha incidències d'aquest tipus.

"D'aquesta manera pots garantir el subministrament mentre no puguis rebre més aigua", de totes maneres insisteixen que no es va donar aquesta casuística.

Les mateixes fonts expliquen que les potabilitzadores de l'ATL funcionen "amb normalitat" i que el 90% del sanejament també està operatiu.