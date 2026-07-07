Estabilitzen l'incendi de Savallà del Comtat i aixequen el confinament a Segura

TARRAGONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dimarts cap a les 16.45 l'incendi de Savallà del Comtat (Tarragona), informen fonts dels Bombers consultades per Europa Press, i Protecció Civil ha aixecat el confinament del nucli de població de Segura.
Els Bombers desescalaran recursos i mantindran 9 vehicles d'aigua i equips de prevenció activa forestal (EPAF) resseguint el perímetre i treballant a punts calents, informen via X, Protecció Civil també anuncia via X que s'aixeca el confinament a Segura aquest dimarts a la tarda.
Els Agents Rurals informen que l'incendi a Savallà del Comtat ha afectat unes 11,3 hectàrees segons les seves dades provisionals.