Estabilitzen l'incendi de Lladurs (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de Lladurs (Lleida) aquest dilluns a les 17.50, després d'originar-se cap a les 12.45 i mobilitzar una vintena de dotacions.
Hi continuen treballant amb 14 dotacions, una de les quals aèria, després de reduir la intensitat de les flames, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els Agents Rurals també han informat via X que afecta unes 2 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, i la causa ha estat la reactivació d'un incendi de la setmana passada provocat per un llampec.