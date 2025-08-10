Estabilitzen l'incendi de diverses naus al polígon Malloles de Vic (Barcelona)

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi que es va declarar dissabte a la nit al polígon industrial Malloles, a Vic (Barcelona), s'ha estabilitzat aquest diumenge de matinada.
El foc va començar en una nau i ha acabat destruint totalment tres d'una empresa càrnica i la segona planta d'una nau veïna d'una altra empresa, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Les tasques d'extinció duraran previsiblement tot aquest diumenge, després d'estabilitzar-se el foc a les 3.32.
El foc va començar en un grup de tres naus al carrer Molí del Llobet, que no estaven sectoritzades, i les flames van afectar després a una nau més al nord, al carrer Sant Llorenç Desmunts.
Els bombers van prioritzar des del principi protegir les naus properes, van tallar el subministrament d'amoníac que nodreix les naus de la zona i van defensar dos dipòsits d'amoníac.