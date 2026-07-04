Estabilitzen l'incendi de la Bisbal (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press
LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)
L'incendi que va començar divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) s'ha estabilitzat sobre les 22 d'aquest dissabte, ha anunciat la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en el centre de comandament.
A última hora de la tarda s'havia aconseguit estabilitzar tot el flanc dret (el que més preocupava) però faltava per estabilitzar un terç de l'esquerre.
Com havia dit sobre les 20.30 el president de la Generalitat en el mateix centre de comandament, els confinaments continuen durant tota la nit i es reavaluaran en una reunió aquest diumenge a les 10.