Estabilitzen un incendi a Santa Maria d'Oló després de propagar-se a una zona forestal

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació a Santa Maria d'Oló (Barcelona) que s'havia propagat a una zona forestal, expliquen en un missatge a X recollit per Europa Press.
Després de rebre l'avís a les 15.25 hores, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc on s'ha produït el foc amb 14 dotacions terrestres i una aèria, a més de diversos tractoristes i efectius ADF.
L'incendi s'ha originat en una pila de llenya, on també hi havia restes vegetals, i ràpidament s'ha propagat a una zona forestal, però els Bombers han aconseguit estabilitzar el focus en una zona de camps.