Estabilitzat de matinada l'incendi forestal entre Amer i Susqueda (Girona)

GIRONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dimecres sobre les 2.17 hores l'incendi forestal en una zona de difícil accés situada a sobre del Torrent del Palou, entre Amer i Susqueda (Girona), del qual s'ha donat avís aquest dimarts sobre les 20.26 hores.
El foc s'ha originat en tres focus --tots estabilitzats-- i durant la matinada s'han mantingut a la zona 15 dotacions treballant en unes labors d'extinció que s'han allargat fins a aquest dimecres al matí, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant la nit el cos ha arribat a mobilitzar fins a 19 dotacions.